Импорт российского газа в ЕС рухнул вдвое

Данные Евростата сигнализируют о сокращении поставок сжиженного природного газа из России в Евросоюз в январе. Год к году они упали в два раза, передает РИА Новости.

Кроме того, уменьшился и импорт трубопроводного газа. В январе текущего года поступление российского СПГ в ЕС сократилось на 4% по сравнению с предыдущим месяцем и в 1,9 раза по сравнению с январем прошлого года. В итоге сумма импорта составила 553,8 миллиона евро, что является самым низким показателем с ноября 2025 года.

Цена импорта газа в газообразном состоянии за январь достигла 393,9 миллиона евро, что является минимальным с сентября 2020 года уровнем. Данное значение на 3% уступает цене декабря, и в 2,1 раза — января прошлого года.

19 марта биржевая стоимость газа в Европе резко повысилась — на 30%, до более чем 850 долларов за тысячу кубометров. В последний раз такой уровень наблюдался в январе 2023 года. На открытии торгов лондонской биржи ICE в 10.00 мск апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF достигали 853,7 доллара (+31%).