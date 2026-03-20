Кубу внесли в список стран, которым запрещено принимать нефть из Российской Федерации, после обновления лицензии Минфина Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg.

Куба, Исламская Республика Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) добавлены в список стран, которым запрещены сделки с российской нефтью и нефтепродуктами.

Целью изменений является снижение давления на мировые нефтяные рынки на фоне обострения ситуации в ближневосточном регионе. Соединенные Штаты могут снять часть ограничительных мер на иранскую нефть в пути. Американский Минфин пока не отреагировал на новые меры.

Ранее стало известно, что Вашингтон снял ограничительные меры в отношении российской нефти до 11 апреля 2026 года. Теперь ее могут закупать все государства, более того, появилось большое количество желающих приобрести ископаемое топливо. Речь шла о том, что проект закона Соединенных Штатов может быть пролонгирован.