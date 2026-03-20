Импорт российской нефти в ЕС рухнул до исторического минимума

Поставки нефти из России в страны Евросоюза в январе сократились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув минимального значения для этого месяца за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Евростата, проанализированные РИА Новости.

За первый месяц года ЕС импортировал российской нефти на сумму 222,8 млн евро. Это наименьший показатель для января за все время двусторонней торговли. В месячном исчислении стоимость поставок выросла на 4%, тогда как в годовом — упала в 2,3 раза. Всего в 2025 году Евросоюз приобрел российской нефти на 4,04 млрд евро, что на 36,3% меньше, чем годом ранее.

В списке крупнейших поставщиков нефти в ЕС Россия в январе заняла 16-е место. Для сравнения: месяцем ранее она располагалась на 18-й строчке, а год назад — на 14-й. Лидерами по объему импорта стали Норвегия (2,95 млрд евро), США (2,81 млрд), Ирак (1,4 млрд), Ливия (1,35 млрд) и Казахстан (1,23 млрд).

США запретили одной стране получать российскую нефть

Ранее саудовские аналитики в беседе с изданием The Wall Street Journal сообщили, что цена на нефть, вероятно, преодолеет отметку в $180 (15 тыс. рублей) за баррель. Эксперты предполагают, что стоимость достигнет такого уровня при продлении перебоев с поставками топлива до конца следующего месяца. По их словам, на следующей неделе нефть может подорожать до $138-140 (около 11 тыс. рублей) за баррель.