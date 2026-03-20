Набиуллина назвала два фактора неопределенности, влияющих на решения ЦБ

На дальнейшие решения Банка России по ключевой ставке будут оказывать влияние два значимых фактора неопределенности - это изменение внешних условий и уточнение параметров бюджетной политики, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

"Есть два значимых фактора неопределенности, которые будут оказывать влияние на наши дальнейшие решения, - изменение внешних условий и уточнение параметров бюджетной политики", - подчеркнула Эльвира Набиуллина.

По ее словам, влияние этих факторов требует от ЦБ сохранения осторожного и взвешенного подхода при принятии решений в будущем.

Напомним, сегодня Банк России снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%, это седьмое подряд снижение с июня прошлого года и второе в 2026 году.