Экономист оценил новое решение ЦБ по ключевой ставке

Экономист Андрей Колганов в разговоре с Рамблером оценил решение Банка России снизить ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых. Специалист отметил, что, несмотря на некоторое смягчение денежно‑кредитной политики, текущая ставка по‑прежнему тормозит развитие экономики. Эксперт указал на серьёзный дисбаланс между уровнем инфляции и размером ключевой ставки.

Поскольку официальный индекс инфляции сейчас упал чуть ли не до 6%, снижение ставки является логичным. Но нелогичен колоссальный разрыв между уровнем инфляции и уровнем ключевой ставки. 15% — это величина, превышающая уровень рентабельности большинства обрабатывающих отраслей. Поэтому ставка остаётся запретительной для кредитования многих отраслей российской экономики. У меня складывается впечатление, что Центральный банк не хочет отказываться от политики замораживания экономического роста в России. Причина такой политики для меня непонятна: зачем сознательно охлаждать экономику, которая и так находится в зоне спада? Андрей Колганов Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ

Комментируя возможные последствия снижения ключевой ставки, экономист отметил, что небольшой шаг со стороны ЦБ вряд ли окажет заметное влияние на рынок. По его словам, сигнал, который посылает регулятор, ограничится корректировкой ставок по депозитам и кредитам — но это не изменит общую картину.

«ЦБ посылает определённый сигнал рынку: банки снизят проценты по депозитам, а по кредитам, может быть, тоже чуть‑чуть снизят. Но это не скажется ни на динамике депозитов банков, ни на динамике кредитования. Для большинства отраслей российской экономики такая ставка остаётся запретительной, она очень высока для индивидуальных заёмщиков, если они не пользуются льготами. Существенного позитивного влияния на экономическое развитие в России это снижение не окажет — слишком большой разрыв между уровнем инфляции и уровнем ключевой ставки», - подчеркнул Колганов.

Набиуллина объяснила курс рубля

Ранее дилеры рассказали, что будет с авторынком после снижения ключевой ставки ЦБ.