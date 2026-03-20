Набиуллина объяснила ослабление рубля

Мартовское ослабление рубля связано с двумя факторами, среди которых дешевая нефть и бюджетное правило. Так объяснила изменение курса национальной валюты глава Банка России Эльвира Набиуллина, трансляцию пресс-конференции с ее участием ведет Telegram-канал регулятора.

С начала марта курс рубля ослаб примерно на 10 процентов. Ряд экспертов называют причинами снижения курса сокращение нефтегазовых доходов с начала года и ожидающееся снижение ключевой ставки.

По словам главы регулятора, волатильность российской валюты связано сочетанием низкой ценой нефти в январе-феврале и приостановкой действия бюджетного правила, в рамках которого Минфин приобретал или продавал валюту. В ближайшем времени рубль может поддержать влияние конфликта на Ближнем востоке, который уже привел к подорожанию нефти. Это поддержит экспортные доходы РФ и рубль, пояснила Набиуллина.

На фоне решения ЦБ снизить ключевую ставку в ходе торгов в пятницу, 20 марта, рубль быстро укрепился по отношению к основным валютам после падения до минимумов с начала года накануне. Юань на Мосбирже падает до 12,13 рубля, хотя в четверг доходил до 12,65 рубля. Доллар на бирже Forex снижается более чем на 2,5 процента, до 83,71 рубля, а евро — на три процента, до 96,7 рубля. Таким образом, российская валюта полностью отыграла падение 19 марта.