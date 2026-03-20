Набиуллина оценила влияние войны с Ираном на экономику РФ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила последствия ближневосточного конфликта для российской экономики. Основное влияние, по ее словам, связано с ростом цен на нефть, однако бюджетное правило позволяет нивелировать этот эффект, передает РБК.

Как заявила Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ, в краткосрочной перспективе влияние уже заметно. В более долгосрочном горизонте ситуация может создать риски для мировых рынков. Итоговая степень воздействия на Россию будет зависеть от продолжительности конфликта.

Глава регулятора пояснила, что высокие цены на нефть учитываются при принятии решений по денежно-кредитной политике, но не являются единственным фактором. Бюджетное правило, как отметила она, играет стабилизирующую роль: превышение цены отсечения направляется в Фонд национального благосостояния.

Это снижает влияние нефтяных котировок на экономику и валютный рынок. Текущее ослабление рубля, по словам Набиуллиной, находится в рамках ожиданий бизнеса и не создает дополнительных проинфляционных рисков.

Напомним, что в конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран блокировал Ормузский пролив — ключевой маршрут для мировых поставок топлива. На этом фоне цены на нефть резко пошли вверх: к середине дня 20 марта майский фьючерс Brent достиг $107 за баррель.