Ключевую ставку Банка России могли снизить больше

Ключевую ставку Центробанка (ЦБ) РФ могли снизить 19 марта и больше чем на 0,5 процентных пункта, но в целом по поводу того, чтобы опустить ее именно до 15 процентов годовых в ЦБ сложился «широкий консенсус». Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

Ключевую ставку Банка России могли снизить больше
Комментируя принятое решение, глава ЦБ уточнила, что предложения оставить ставку на уровне 15,5 процента или опустить ее до 14,5 процента были, но носили «точечный» характер.

Говоря о дальнейших решениях по ставке, Набиуллина пообещала не снижать ее автоматически, поскольку из-за неопределенности, связанной с усилением инфляционного давления в связи с остановкой поставок сырья с Ближнего Востока и уточнения параметров бюджетной политики, для анализа может потребоваться время.