ЕС может отложить отказ от российской нефти

Конфликт на Ближнем Востоке увеличивает вероятность того, что Евросоюз отложит отказ от российской нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что конфликт вокруг Ирана и связанные с этим проблемы с поставками нефти и газа привели к тому, что для ЕС возникли вопросы, сможет ли объединение окончательно отказаться от российской энергии.

«Планируемый поэтапный отказ от российского газа был основан на ожиданиях, что ЕС сможет получать больше поставок из Ближнего Востока и США. Кроме того, растет риск того, что запланированный запрет на поставки российской нефти будет отложен», — говорится в публикации.

12 марта в США спрогнозировали возможный возврат российских энергоресурсов на рынок Евросоюза. В Bloomberg предположили, что сложившаяся в связи с закрытием Ормузского пролива ситуация может вынудить ЕС отложить намеченный на следующий месяц крайний срок для государств-членов на заключение новых краткосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из России.