Набиуллина сказала о "ключевой задаче" ЦБ РФ

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая задача, которая стоит перед ЦБ, состоит в том, чтобы "окончательно подвести черту под периодом высокой инфляции".

© Московский Комсомолец

Как заявила Набиуллина, низкая инфляция стала бы "осязаемым вкладом" регулятора в рост реальных доходов граждан и в рост умеренных процентных ставок в экономике, а также в решение стратегических задач в области экономики.

До июня 2025 года ключевая ставка составляла 21 процент, затем ее несколько раз снижали. 20 марта ее понизили до 15 процентов.

