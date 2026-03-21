Западный аналитик эмоционально высказался о санкциях против России

Вся система западных антироссийских санкций рушится с каждым днем продолжения конфликта на Ближнем Востоке. К такому выводу пришел британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью профессору Гленну Дизену.

«Все, что касается санкций против России, что мы создавали и пытались навязать с переменным успехом последние четыре года, начнет разрушаться по мере затягивания этого кризиса», — отметил он.

Речь не о том, чтобы снять ограничения на 30 дней, а потом ввести их снова, добавил эксперт. По словам Меркуриса, «если вам приходится снимать санкции вы наносите по ним мощный удар». Так эксперт оценил недавнее смягчение антироссийский санкций из-за последствий эскалации конфликта в Иране.

США отменили санкции против двух россиян

Ранее США отменили действия санкций против двух россиян — Юрия Коржавина и Лидии Коржавиной. Помимо них, из списков удалили гражданина Венгрии и гражданина Узбекистана.

До этого Швейцария вывела из-под санкций семерых граждан России. Также 15 марта Европейский союз (ЕС) снял санкции с людей, против которых вводили антироссийские меры.