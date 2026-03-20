Армагеддон запущен: эксперты в шоке от произошедшего на Ближнем Востоке

Иранские ракеты, ударившие по промышленному комплексу Рас-Лаффан в Катаре, не просто нанесли ущерб — они перечеркнули энергетическую карту мира, существовавшую десятилетиями. Объект, который строился как гарант стабильности мировых поставок, сегодня представляет собой зону бедствия. Эксперты говорят, что "сценарий Армагеддона" уже запущен, пишет Financial Times.

Аналитики, еще вчера верившие в возможность быстрого восстановления прохода через Ормузский пролив, сегодня признают полную несостоятельность своих расчетов. Энн-Софи Корбо, бывший глава газовой аналитики BP, работающая сейчас в Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета, не скрывает пессимизма:

«Я всегда считала подобный сценарий кошмаром, это сценарий Армагеддона, это сценарий, которого я не хотела».

В статье подчеркивается, что рынки мгновенно отрегировали на произошедшее. Цены на газ в Европе подскочили на 30%, а нефть марки Brent пробила отметку в 119 долларов. Компания QatarEnergy уже признала, что восстановление двух поврежденных установок растянется на годы, что означает потерю 17% мировой мощности переработки газа на неопределенный срок. Лоран Сегален, банкир, специализирующийся на энергетических рынках, рисует мрачную перспективу глобального социального расслоения:«Сейчас наступил апокалипсис. Предстоящие месяцы станут кровавой бойней для импортеров газа. Мир энергетики будет скоро расколот на имущих и неимущих».

Аналитики прогнозируют, что цены на газ в Европе продолжат расти до 2027 года как минимум.