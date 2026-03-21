Япония отказалась разрывать связи с Россией в одной сфере

Япония отказалась сворачивать сотрудничество с Россией в области промысла лосося и форели, несмотря на сложную политическую обстановку. Об этом сообщило управление рыболовства министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства страны, передает РИА Новости.

Уточняется, что стороны согласовали условия вылова российского лосося и форели японскими судами в 200-мильной экономической зоне Японии.

Как отметил в беседе с РИА Новости сенатор Мунэо Судзуки, переговоры по этому направлению имеют давнюю историю и продолжаются еще с советских времен.

«Даже при сложных отношениях между странами этот канал удалось сохранить», — подчеркнул политик, добавив, что такие договоренности помогают поддерживать минимальный уровень диалога.

Сенатор также рассказал, что ранее лично обращался к российской стороне с просьбой не прекращать сотрудничество в рыбной отрасли. Во время визитов в Москву он просил сохранить не только переговоры по лососю и форели, но и диалог о промысле ламинарии у острова Кайгара. Судзуки выразил удовлетворенность продолжением этих контактов и заявил, что смог внести свой вклад в их сохранение.

