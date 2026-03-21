США убрали из санкционного списка двух россиян

США отменили действие санкций в отношении двух граждан России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами, входящего в структуру Министерства финансов США.

Речь идет о россиянах Юрии Коржавиной и Лидии Коржавиной, которые попали в санкционные списки 1 мая 2024 года.

Кроме того, из-под действия антироссийских санкций выведены гражданин Венгрии и гражданин Узбекистана, а также базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах транспортная компания Reliable Freight Services FZCO.

Включение в санкционный список означает заморозку финансовых активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

13 марта США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры по состоянию на 12 марта. Лицензия будет действовать до 11 апреля. Сохранились ограничения для новых поставок, а также для любых операций, которые связаны с Ираном, его правительством, а также иранскими товарами и услугами. Вслед за этим канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что считает неправильным ослаблять санкции в отношении России «по какой бы то ни было причине».