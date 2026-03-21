США полезли в резервы из-за нехватки нефти

Министерство энергетики США объявило о начале первого этапа поставок нефти из стратегического резерва. 20 марта были направлены первые 42,5 миллиона баррелей, сообщили в ведомстве.

Вашингтон анонсировал высвобождение из запасов 172 миллионов баррелей в течение 120 дней. В Минэнерго рассчитывают, что компании, получившие нефть на первом этапе, в дальнейшем пополнят резерв на 55 миллионов баррелей.

В ведомстве также отметили, что в течение 2027 года планируется восполнить запасы примерно на 200 миллионов баррелей. Текущий объём стратегического резерва составляет около 415 миллионов баррелей при разрешённой ёмкости в 714 миллионов.

Высвобождение нефти из резерва происходит на фоне резкого скачка цен на энергоносители, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке и блокировкой Ормузского пролива.