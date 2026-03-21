США начали поставки 45 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Соединённые Штаты заключили контракты на реализацию первых 45 млн баррелей сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва и уже приступили к их поставкам, сообщает американское Управление по углеводородам и геотермальной энергии.

Согласно официальному заявлению, реализация начального этапа программы экстренного обмена топливом проходит в соответствии с распоряжением президента США Дональда Трампа.

В рамках соглашений американское Министерство энергетики выпустит на рынок из своих запасов 45,2 млн баррелей нефти. Ожидается, что это лишь первый подобный транш.

Согласно заявлению ведомства, компаниям-получателям предоставят 10 млн баррелей с месторождения Bayou Choctaw, 15,7 млн баррелей из хранилища Bryan Mound и ещё 19,5 млн баррелей с объекта West Hackberry.

Ранее США разрешили продажу иранской нефти и продуктов её переработки, загруженных на танкеры в период до 20 марта. Осуществление таких операций разрешено в течение месяца — до полуночи 19 апреля.