РИА Новости: стоимость экспорта рыбы из Южной Кореи в Россию достигла рекорда

В феврале текущего года стоимость поставок мороженой рыбы из Южной Кореи на российский рынок выросла почти втрое в годовом выражении и достигла исторического максимума.

Расчёты провело РИА Новости на основе данных корейской статистической службы.

В последний месяц зимы объём корейских поставок мороженой рыбной продукции, основу которой составила скумбрия, достиг отметки почти $3,3 млн. По сравнению с январём показатели выросли на 13%, а в годовом выражении прирост составил 2,6 раза.

Стоит отметить, что январский объём торговли был максимальным с мая 2019 года.

Большую часть отправленной из России продукции составили крабы и креветки на сумму $27,9 млн (1,2 тыс. т), а также замороженные минтай и треска на $24,5 млн (14,1 тыс. т). Заметную долю в статистике заняли рыбное филе стоимостью $7,4 млн (2,6 тыс. т) и приготовленная рыба на $4,8 млн (406 т).

