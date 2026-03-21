Названы причины неожиданного ослабления американских санкций против Ирана

У Белого дома не осталось политических возможностей повлиять на ситуацию вокруг Ормузского пролива и смягчить мировой энергетический кризис. Поэтому администрация Дональда Трампа решила ослабить санкции в отношении иранской нефти, сообщает CNN.

Телеканал ссылается на три источника в Белом доме, знакомых с вопросом. Они считают, что взлетевшие цены на нефть и газ могут держаться месяцами из-за блокады Ормузского пролива. У Вашингтона нет никаких рычагов, чтобы повлиять на ситуацию. Все, что предлагается — либо неэффективно, либо крайне неприемлемо для США.

CNN подчеркивает, что Белый дом сначала высвободил собственные стратегические резервы нефти, затем временно снял санкции против российской нефти. Только затем Ирану разрешили возить собственные нефтепродукты. Однако все это мало помогло, цены на топливо остаются высокими.

«Это самый масштабный сбой на нефтяных рынках, который только можно себе представить», — заявил Нилеш Неруркар, экс-чиновник минэнерго США.

По его словам, с дефицитом справиться не удалось, он чересчур велик.

