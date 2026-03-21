Axios: перебои в поставках энергоносителей растянутся на долгие годы

Перебои в поставках нефти и газа, вызванные операцией США и Израиля против Исламской Республики, могут растянуться на длительный период, пишет обозреватель Кортни Браун в статье для Axios.

По ее данным, видные чиновники монархий Персидского залива в конце 2025 года неоднократно посещали США с тем, чтобы убедить Белый дом отказаться от операции против Ирана.

Вместе с тем, заметила журналистка, 28 февраля 2026 года Соединенные Штаты нанесли ряд ударов по объектам на территории республики. В ответ КСИР ударил по американским базам в макрорегионе и перекрыл Ормузский пролив.

«Никакое быстрое прекращение огня или соглашение по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив не положит конец перебоям в поставках, которые могут растянуться на месяцы, а в некоторых случаях и на годы», — пояснила автор статьи.

Обозреватель уточнила, что атаки Израиля на Южный Парс и ответные действия Ирана повышают риск того, что конфликт смещается в сторону физического ущерба производственным мощностям.

В связи с этим, заметила Браун, площадки будут отключены на «неприятно долгий» срок, а цены на энергоносители, вероятно, будут падать гораздо медленнее, чем росли.

В частности, пояснила автор статьи, в Катаре было уничтожено 17% экспортных мощностей страны по добыче природного газа.

Это приведет к сокращению поставок природного газа из региона в долгосрочной перспективе — ежегодно будет выводиться из оборота почти 13 миллионов тонн сжиженного природного газа в течение пяти лет, констатировала журналистка.