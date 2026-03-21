СМИ дали неутешительный прогноз о транзите нефти через Ормузский пролив

Даже если на Ближнем Востоке будет достигнуто прекращение огня, перебои с поставками нефти через Ормузский пролив могут продолжаться в течение многих лет. Об этом сообщает Axios.

В статье подчеркивается, что в настоящее время нефтяные рынки сталкиваются лишь с логистическими проблемами из-за блокады Ормузского пролива. Тем не менее, атаки на Южный Парс и ответные меры Ирана могут привести к остановке производственных мощностей и снижению объемов добычи нефти.

«Любое быстрое прекращение огня или соглашение, обеспечивающее безопасный проход через Ормузский пролив, не сможет устранить перебои в поставках, которые могут длиться месяцами, а в некоторых случаях и годами», — указано в сообщении.

Спустя три недели после начала полномасштабного конфликта между США и Ираном Ормузский пролив, через который проходит до 25% мирового морского нефтяного трафика, по-прежнему остается закрытым, несмотря на все инициативы и обещания со стороны Белого дома. Иранские береговые ракетные установки, многочисленные беспилотники и морские мины препятствуют американским военным судам начать проводку танкеров через этот узкий проход. Для того чтобы разблокировать пролив, США могут быть вынуждены высадить морскую пехоту на иранскую территорию, и такие силы уже направляются в зону конфликта.