Отказ Европы от российских нефти и газа обернулся для нее экономическим и энергетическим кризисом, ознаменовав собой «выстрел в ногу», заявил экс-советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос. Об этом пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

Он прокомментировал сложившуюся ситуацию на мировых энергорынках. «Оттолкнув Россию, европейцы выстрелили себе в ногу», — подчеркнул политик.

По его мнению, такой курс спровоцировал в Европе не только экономические, но и серьезные энергетические проблемы. Он добавил, что Европа не сможет отказаться от российской нефти и газа, в итоге Россия «станет крупным победителем».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает «стрелять в ногу своим избирателям», отказываясь от российских энергоресурсов.