Европейская страна резко сократила поставки вина в Россию

Франция потеряла статус одного из трех крупнейших экспортеров вина в Россию, опустившись на шестое место среди стран ЕС. Об этом свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости.

В начале года поставки французского вина составили 2,2 млн евро против 5 млн евро в декабре 2025 года. Таким образом, импорт сократился в 2,3 раза за месяц и достиг минимального уровня за семь месяцев. Доля Франции на российском рынке составила 6,4%.

Лидером поставок остается Италия с долей 37,5%. Далее идут Латвия (18,6%), Польша (15,2%), Португалия (7,6%) и Испания (6,7%).

В целом импорт вина из стран Евросоюза в Россию также снизился. В январе он составил 33,9 млн евро против 41,6 млн евро месяцем ранее — это минимальный показатель за десять месяцев.

Россия стала покупать больше водки у стран ЕС

До этого сообщалось, что Россия по итогам 2025 года нарастила импорт водки на 17%. Согласно расчетам, общий объем поставок составил $19,6 млн, что на 17,2% больше, чем годом ранее.

Крупнейшими поставщиками стали Латвия с объемом $11,8 млн, Казахстан — $4,2 млн и Литва — $888,8 тыс. В пятерку также вошли Армения и Дания с показателями $575,9 тыс. и $496,3 тыс.