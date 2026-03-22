Мир оказался на грани катастрофы из-за дефицита СПГ

Миру грозит экономическая катастрофа: поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Персидского залива прекратятся в течение ближайших 10 дней. Об этом пишет Financial Times (FT).

Издание отмечает, что Катар (обеспечивает 20% мирового производства СПГ) прекратил экспорт после блокировки Ормузского пролива и обстрелов заводов со стороны Ирана.

На днях регион покинули последние загруженные танкеры. В Азию прибудет одна партия СПГ, в Европу — шесть.

Цены на газ уже значительно выросли в Азии и Европе, но дефицит еще не ударил по мировой экономике во всю силу. Это связано с тем, что страны пока пользуются голубым топливом, купленным до начала войны в Иране.

Аналитики FT считают, что импортеры скоро будут вынуждены покупать СПГ по сверхвысоким ценам, переходить на другое топливо или сокращать потребление газа. Так, многие азиатские страны уже вводят четырехдневную рабочую неделю.

Среди наиболее уязвимых стран — Пакистан, почти весь импорт СПГ которого приходился на Катар. В стране два терминала, не исключено, что в конце марта они прекратят работу из-за отсутствия топлива.

Накануне сообщалось, что Иран разрешил нескольким судам пройти через Ормузский пролив.