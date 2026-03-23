Названы убытки США от шатдауна на фоне кризиса TSA

Частичный шатдаун в США привел к убыткам в размере 2,5 млрд долларов и сбоям в работе транспортной безопасности. Об этом сообщает Белый дом.

© Московский Комсомолец

Речь идет о приостановке финансирования министерства внутренней безопасности, которая продолжается более месяца. Наиболее заметные последствия затронули управление транспортной безопасности (TSA), отвечающее за досмотр пассажиров в аэропортах.

Из-за отсутствия выплат сотрудники службы неделями не получают зарплату. На этом фоне часть работников прекратила выходить на смены, что привело к очередям на досмотр в аэропортах страны.

По данным Белого дома, более 400 сотрудников TSA уволились за время шатдауна. Общий экономический ущерб оценивается в 2,5 млрд долларов.

На фоне ситуации президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить сотрудников иммиграционной службы ICE для обеспечения безопасности в аэропортах.

Причиной шатдауна стал конфликт в сенате вокруг бюджета министерства внутренней безопасности. Демократы настаивали на ужесточении условий работы иммиграционной службы ICE после инцидентов, включая случаи стрельбы с участием федеральных агентов в Миннесоте.

Финансирование других федеральных ведомств было ранее одобрено конгрессом и подписано президентом до 30 сентября. При этом ICE и Пограничная служба CBP сохраняют доступ к дополнительным средствам в рамках налоговой реформы администрации.

Ранее США уже сталкивались с длительными перерывами в работе правительства. В конце 2025 года шатдаун продолжался 43 дня — с 1 октября по 12 ноября. Позднее финансирование было продлено до 30 января, после чего в стране произошел еще один краткосрочный частичный шатдаун в начале февраля.