Названа альтернатива Суэцкому каналу для перевозок между Азией и ЕС

Северный морской путь может получить дополнительную загрузку за счет транзита между Азией и Европой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

По его словам, ключевая задача — сделать перевозки по арктическому маршруту экономически привлекательными. Чибис отметил, что путь через СМП примерно на 40% короче традиционного маршрута через Суэцкий канал, однако его использование связано с рядом ограничений, включая необходимость ледовой проводки.

Власти уже начали тестирование логистической схемы. Заключено соглашение с одной из китайских компаний: груз планируется доставлять через порт Мурманска с дальнейшей отправкой по железной дороге.

Губернатор указал, что часть грузов можно перераспределить с железнодорожной сети на Северный морской путь. Такой подход, по его оценке, позволит оптимизировать транспортные потоки.

Северный морской путь проходит вдоль арктического побережья России и соединяет европейские и дальневосточные порты страны. Протяженность маршрута составляет около 5 600 километров — от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.