США проявляют интерес к инвестициям в «Северный поток» и СП-2

Соединенные Штаты могут рассматривать участие в проектах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» с точки зрения инвестиций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего советника президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса.

© Московский Комсомолец

По его словам, оба трубопровода представляют интерес как потенциальные энергетические активы. Он также допустил, что в случае изменения санкционного режима возможно возобновление сотрудничества между Россией и США, в том числе в газовой сфере.

Газопровод «Северный поток» был введен в эксплуатацию в 2012 году и обеспечивал поставки российского газа в Европу по дну Балтийского моря в обход транзитных стран. Его мощность составляет 55 млрд кубометров в год.

Проект «Северный поток — 2» был завершен в сентябре 2021 года и должен был увеличить объемы поставок вдвое, однако в эксплуатацию так и не введен.

В сентябре 2022 года на обоих газопроводах произошли взрывы: были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна из ниток «Северного потока — 2». Власти Германии, Дании и Швеции заявляли о возможности диверсии.

Оператор Nord Stream AG указывал, что повреждения носят беспрецедентный характер и сроки восстановления оценить невозможно. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье об акте международного терроризма.