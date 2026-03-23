Единую сеть банкоматов с бесплатным доступом хотят создать в РФ

В России планируется создать единую сеть так называемых «белых банкоматов», к которой банки смогут подключаться за небольшую плату, а для клиентов операции будут бесплатными. Об этом сообщает РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Проект предполагает переход от модели владения банкоматами (финансово-кредитной организацией) к сервисной схеме. Устройства будут находиться под управлением одного оператора и не иметь банковского бренда. Кредитные организации смогут пользоваться сетью по подписке или оплачивать только проведенные операции.

Инициатива направлена на решение проблемы доступности банкоматов, особенно в удаленных регионах. По данным на 1 января 2026 года, их количество в стране сократилось до 138 тысяч — это минимальный уровень с 2010 года. Одной из причин называют высокие расходы на обслуживание устройств в труднодоступных местах.

Отмечается, что единая сеть позволит размещать банкоматы с учетом реального спроса, а не только экономической эффективности. При этом для клиентов банков, подключенных к системе, снятие и внесение наличных будут проводиться без комиссии.

Ожидается, что банки смогут сократить затраты на содержание банкоматов до 30%.

Пилотный проект уже запущен в Тамбовской области с участием региональных банков. Инициатива исходила в том числе от местных кредитных организаций, заинтересованных в снижении расходов на инкассацию.