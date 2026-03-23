Россия поставила ЕС в конец списка покупателей энергоресурсов

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза находятся в конце очереди на получение российских энергоресурсов. Об этом сообщает его публикация в соцсети X.

Заявление прозвучало на фоне визита в Россию премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня. Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, прокомментировал обсуждение энергетического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Ранее посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой указывал, что поездка главы правительства направлена на расширение взаимодействия двух стран. В числе ключевых направлений названы торговля, инвестиции и энергетика.

По словам дипломата, в рамках визита ожидается подписание ряда соглашений. Речь идет в том числе о проектах в сфере атомной энергетики и совместных энергетических инициативах.

Дополнительные детали переговоров стороны не раскрывали.