Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном

Американские автовладельцы столкнулись с ростом стоимости бензина, что стало прямым следствием военного противостояния США с Ираном.

На фоне продолжающегося конфликта повышение цен на топливо становится все более заметным. Кризис в энергетической сфере затронул в том числе южные и юго-западные штаты, где до начала боевых действий бензин был самым доступным.

В середине марта в Луизиане, Оклахоме и Техае стоимость бензина выросла на треть, а в Колорадо — на 35%, сообщает газета The New York Times.

Основанием для этих событий послужила военная операция, начатая США и Израилем против Ирана 28 февраля. В ответ на атаку Тегеран фактически закрыл Ормузский пролив — ключевой транспортный коридор для мировой нефти.