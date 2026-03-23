Война с Ираном ударила по кошелькам американцев

Боевые действия на Ближнем Востоке обернулись для рядовых граждан США резким подорожанием топлива. За месяц цены на бензин выросли на 20–30%, достигнув максимумов четырехлетней давности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию (AAA).

К 20 марта галлон (3,785 литра) в среднем стоил 3,88 доллара. Месяцем ранее цена была ниже трех долларов, а в некоторых штатах не превышала двух. Разброс по стране значительный: от 3,24 доллара в Оклахоме до 5,62 в Калифорнии. Эксперты объясняют это наличием НПЗ, логистическими издержками, сезонным спросом и разницей в налогах.

Министр энергетики Крис Райт называет проблему временной и прогнозирует падение цен ниже трех долларов за галлон уже летом. Однако аналитики сомневаются: для этого необходимо немедленное прекращение конфликта и разблокировка Ормузского пролива. Управление энергетической информации (EIA) ухудшило прогноз на следующий год с 2,93 до 3,18 доллара за галлон.

Американцы уже ощутили последствия. Житель Нью-Йорка Ричард Барр признается, что закупаться топливом в соседнем штате невыгодно. Врач из Калифорнии Кейси Блок отмечает, что даже лишний доллар за галлон — серьезный удар для людей с невысокими доходами.

Муниципальные учреждения, которым бюджеты не увеличивают, вынуждены экономить на выездных услугах. Политические риски для республиканцев, поддерживающих военную операцию, растут. Более половины американцев не одобряют войну в Иране.