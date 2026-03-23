Власти Китая пошли на экстренную меру из-за топливного кризиса

Масштабные перебои с поставками сырья и нефтепродуктов с Ближнего Востока из-за войны в Иране вынудили власти Китая пойти на экстренную меру на внутреннем топливном рынке. Об этом сообщает ТАСС.

Представители Госкомитета по делам развития и реформ КНР объявили о втором с начала марта повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо. Изменения вступят в силу во вторник, 24 марта. С этой даты стоимость тонны бензина на внутреннем рынке азиатской страны вырастет на 1160 юаней, а дизтоплива — на 1115 юаней.

После этой корректировки первый вид топлива в зависимости от региона подорожает до 10 415 — 10 855 юаней за тонну (примерно 1,5-1,57 тысячи долларов согласно актуальному курсу валют), второй — до 9460-9800 юаней (1,37-1,42 тысячи долларов).

Стоимость топлива на китайском рынке напрямую зависит от динамики мировых цен на нефть. Если динамика сырьевых котировок приводит увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов в КНР более чем на 50 юаней, и такая ситуация фиксируется на протяжении 10 суток и более, то власти прибегают к корректировке.

Цены на бензин и дизельное топливо отличаются в разных районах Китая и варьируются в зависимости от размера выделенных властями субсидий. Самая высокая стоимость автомобильного топлива традиционно фиксируется в городе Чэнду, а самая низкая — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Предыдущая корректировка цен в сторону повышения проводилась 10 марта. Она была также вызвана перебоями с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока из-за блокировки Ираном Ормузского пролива. Сформированных на внутреннем рынке топливных резервов, отмечали эксперты, азиатской стране хватит как минимум на 130 дней.