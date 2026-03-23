В России подорожал набор ключевых продуктов питания

По итогам февраля 2026 года месячная минимальная корзина продуктов питания в России подорожала на 1,3 процента в сравнении с январским показателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

За отчетный период стоимость минимальной продуктовой корзины в расчете на одного человека достигла отметки в 7611,7 рубля. В этот набор входят в общей сложности 33 наименования. Речь идет в том числе о мясе, рыбе, молочных продуктах, яйцах, муке, хлебе, крупах, сахаре, овощах и фруктах.

Дороже всего минимальный набор продуктов питания обходится жителям Чукотки, там его стоимость в конце зимы достигла примерно 19,7 тысячи рублей. На Камчатке показатель составил около 13,2 тысячи. В Москве средняя стоимость набора оказалась в районе 9 тысяч, в Московской области — 8,17 тысячи, а в Санкт-Петербурге — 8,76 тысячи.

Ситуацию с рублем назвали «идеальным штормом»

Согласно прогнозу аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), темпы роста потребительских цен в России по итогам 2026 года составят 5,5 процента. Таким образом, эксперты полагают, что достичь таргета, установленного Центробанком на уровне 4 процентов, удастся в лучшем случае не раньше следующего года.