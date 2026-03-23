В начале недели стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив 3% за сессию.

Апрельские фьючерсы по индексу TTF открылись у отметки 729,7 доллара, передает РИА «»Новости».

По данным биржи ICE, к 10.05 мск показатель скорректировался до 726,5 доллара, сохранив рост на уровне 2,6%.

Восходящая динамика наблюдается с начала месяца и отражает опасения инвесторов из-за эскалации на Ближнем Востоке. В четверг, 19 марта, стоимость топлива пробивала отметку в 850 долларов впервые с января прошлого года. По сравнению с концом февраля цена подскочила на 86%.

Нынешние значения все еще далеки от пиковых показателей энергетического кризиса. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов.

