Мировой экспорт СПГ упал до минимума

Мировой объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) упал до шестимесячного минимума на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на данные Kpler сообщает Bloomberg.

Согласно анализу информации о движении судов, средние объемы отгрузок с начала марта сократились примерно на 20 процентов, до 1,1 миллиона тонн — самый низкий показатель с сентября 2025-го.

В основном сокращаются поставки из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Обеим странам необходимо транспортировать топливо через Ормузский пролив, чтобы доставлять его потребителям в Азии и Европе. Тем временем транспортная артерия в Персидском заливе остается блокированной силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в связи с боевыми действиями Израиля и США против Ирана.

В начале месяца Катар был вынужден закрыть свой крупнейший в мире завод по экспорту СПГ в Рас-Лаффане из-за иранских ударов. Еще одна атака, произошедшая на прошлой неделе, повредила производственные мощности — по оценке экспертов, на ремонт 2 из 14 производственных линий уйдут годы.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль назвал войну против Ирана «величайшей глобальной угрозой энергетической безопасности в истории». Ормузский пролив, который до недавнего времени обеспечивал треть глобальной торговли нефтью, в настоящее время оказался фактически парализован. Регулярные же ракетные обстрелы энергообъектов еще в большей степени усугубляют ситуацию. Нормализация ситуации займет продолжительный период времени, заключил Бироль.