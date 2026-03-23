Цена нефти 23 марта 2026: эскалация на Ближнем Востоке и прогнозы

Лера Букина

Цены на российскую нефть Urals поднялись до $106 за баррель на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При сохранении текущих котировок бюджет может получить дополнительные 2,5–3,5 трлн рублей, подсчитали опрошенные «Известиями» эксперты.

По словам аналитиков, рост стоимости нефти на $10 добавляет казне около 0,8–1 трлн рублей за счет НДПИ и экспортных пошлин. Если Urals удержится в диапазоне $90–100 за баррель, дополнительный доход может составить до 3,5 трлн рублей. При коррекции во втором полугодии эффект снизится до 1,5–2 трлн.

Специалисты отмечают, что при цене $90 и курсе 83–85 рублей нефтегазовые доходы могут превысить 12 трлн рублей — на 3 трлн выше запланированного. Это позитивно скажется на наполнении бюджета и поддержит рубль.

Вместе с тем с начала марта рубль ослаб почти на 10%: по данным ЦБ на 21 марта, доллар стоил 83,99 рубля, евро — 97,28. Аналитики подчеркивают, что мартовская приостановка продаж валютной выручки в рамках бюджетного правила снизила предложение валюты, что повлияло на курс.

Рынок акций

Торги на Мосбирже в понедельник начались с умеренного роста на фоне подорожания нефти. К 07:01 мск индекс IMOEX2 прибавил 0,3%, достигнув 2872,16 пункта, свидетельствуют данные площадки.

В лидерах роста — акции «НОВАТЭКа» (+1,5%), «Роснефти» (+1,2%), «ФосАгро» (+1,2%) и «Газпрома» (+1%). Также в плюсе бумаги «ЛУКОЙЛа» (+0,6%), «Сургутнефтегаза» (+0,6%) и «Интер РАО» (+0,5%). Снижение демонстрируют акции «Полюса» (-2,2%), «ММК» (-1,3%) и «Норникеля» (-1,2%).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что убийство лидеров Ирана приведет к серьезным последствиям, в то время как военные действия против страны будут способствовать сплочению населения вокруг руководства. Он также отметил, что на данный момент позитивных изменений в ситуации не происходит, что осложняет прогнозирование дальнейшего развития событий.