Названы неожиданные уловки ЕС в отношении Венгрии из-за Украины

В Евросоюзе рассматривают несколько вариантов финансирования Киева в обход вето Будапешта, включая радикальный сценарий приостановки членства Венгрии, заявила в беседе с News.ru политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова.

По ее словам, наиболее вероятным сейчас выглядит сценарий организации помощи как внеблоковой инициативы, не требующей одобрения всех 27 стран-участниц. В этом случае речь может идти о меньших суммах — порядка €30–40 млрд. Второй вариант — политический торг с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который может потребовать от Киева снять «нефтяную блокаду» в обмен на снятие вето.

Третий, радикальный сценарий предполагает применение статьи 7 Договора о ЕС, позволяющей приостановить членство страны при нарушении ценностей демократии и прав человека. Как отметила Слепова, из-за расплывчатости формулировок под эту статью может попасть любая неугодная страна.

Политолог напомнила, что Брюссель уже прибегал к уловкам для обхода позиции Будапешта. В 2023 году Орбан добровольно покинул зал заседаний во время голосования о предоставлении статуса кандидата Украине, Грузии и Молдавии, что позволило квалифицировать решение как единогласно принятое при одном воздержавшемся.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отмечал, что Венгрия и Словакия не поддерживают курс ЕС на разрыв с Россией, поскольку не намерены жертвовать собственными интересами, в том числе в вопросах поставок энергоресурсов.