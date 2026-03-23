Сосед России может начать поставлять нефть в Японию

Япония задумалась об осуществлении поставок топлива из Казахстана. Причина — кризис на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Японская компания INPEX, работающая в энергетическом секторе при поддержке государства, имеет интересы в ряде проектов в Казахстане. В настоящее время она рассматривает возможность переправки части добытой нефти в Японию.

С началом кризиса на Ближнем Востоке, где Япония импортирует почти 95% своей нефти, и блокировкой Ормузского пролива возникла потребность в поиске альтернативных источников энергоносителей.

Однако в случае с Казахстаном этот процесс займет больше времени из-за увеличения расстояния, что может повлиять на стоимость поставок. INPEX владеет долями в добыче нефти и природного газа в Азербайджане и Австралии. Компания также рассматривает возможность переориентации своих операций на Японию.

Япония недавно начала высвобождать из своих резервов 80 миллионов баррелей нефти. Этого объема достаточно для удовлетворения потребностей страны в течение 45 дней.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран наносит ответные удары по израильской территории и военным объектам США в регионе.