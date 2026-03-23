Путин поставил задачу по экономическому росту РФ

Президент России Владимир Путин поставил задачу вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в РФ. Об этом он сказал 23 марта на совещании по экономическим вопросам, передает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, необходимо вернуться на траекторию устойчивого роста. При этом инфляция должна снижаться, а стабильность на рынке труда — сохраняться.

Также президент подчеркнул, что кабмину на фоне конъюнктурных дополнительных доходов необходимо принять взвешенные решения, чтобы гарантировать долгосрочную сбалансированность бюджета. Кроме того, российский лидер отметил, что РФ должна заранее реагировать на внешние риски, выстраивая макроэкономическую политику.

Как конфликт на Ближнем Востоке отразится на ценах в России

В совещании принимают участие председатель Правительства России Михаил Мишустин, первый зампредседателя кабмина Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, а также вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, на в мероприятии участвуют заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, а также министр экономического развития Максим Решетников.