Путин заявил о сохранении низкой безработицы в январе

Безработица в России в январе осталась на низком уровне, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

«Отмечу, что безработица в январе оставалась на низком уровне – 2,2%», – заявил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 февраля 2026 года размер пособия по безработице проиндексирован на 6,8% в соответствии с уровнем инфляции.

Уровень занятости среди трудоспособных россиян в возрасте от 30 до 50 лет достиг максимальных значений – более 90%.