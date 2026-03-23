Рестрикционные меры Евросоюза в сфере энергетики, принимаемые в отношении России, наносят ущерб экономике Европы.

Об этом заявил председатель совета директоров греческой судоходной компании Capital Tankers Corp. Евангелос Маринакис в интервью газете Financial Times.

«Сегодня мы видим, что российская нефть продолжает поступать на другие рынки по сниженным ценам, в то время как Европа импортирует энергоресурсы по значительно более высоким ценам. Это создает диспропорции, которые в конечном итоге наносят ущерб европейской экономике и оказывают давление на потребителей», — считает он.

Также Маринакис заявил, что санкции чреваты последствиями для ЕС, поскольку конфликт на Ближнем Востоке оказывает давление на европейскую энергетическую систему.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что страны ЕС ни при каких обстоятельствах не получат разрешение на покупку российского газа.

В то же время политолог Александр Рар высказал мнение, что, если Ормузский пролив останется закрытым на длительное время, некоторые страны Евросоюза могут вновь обратиться к поставкам ресурсов из России. По его словам, европейские хранилища почти пусты, и это на фоне запрета Евросоюза покупать российские газ и нефть.