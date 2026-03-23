$8497.29

ЕС созвал экстренное заседание по угрозе энергобезопасности

Деловая газета "Взгляд"

Евросоюз принял решение провести экстренное заседание своей Координационной группы по газу для анализа возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

© РИА Новости

Пресс-служба Еврокомиссии уточнила, что встреча состоится 26 марта, передает ТАСС.

«Координационная группа по газу проведет 26 марта заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

Напомним, стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив 3% за сессию.

Заявление Трампа обвалило цены на нефть

Газпром со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы в европейских подземных хранилищах газа опустились до 28,5%, а в Нидерландах уровень снизился до 6,8%.