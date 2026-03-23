ВВП и конъюнктурные доходы бюджета: главное из заявлений Путина сегодня

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он сделал ряд важных заявлений. Подробности — в материале «Рамблера».

По словам главы государства, в начале года валовый внутренний продукт (ВВП) России сократился на 2,1% год к году, передает РИА Новости.

Президент обратил внимание на снижение ключевых макроэкономических показателей. Это не стало для него сюрпризом, однако статистика подтверждает ухудшение ситуации. Он также упомянул о влиянии календарных факторов на данный показатель.

«Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного, но вот статистика это подтверждает», — сообщил глава РФ.

Путин поручил вернуть экономику РФ на траекторию устойчивого роста

Путин поставил задачу обеспечить возвращение российской экономики к устойчивому росту, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что, хотя эксперты связывают январские показатели с календарным фактором (меньшим количеством рабочих дней), ключевым остается достижение долгосрочной динамики. В числе необходимых условий он назвал сбалансированность макроэкономической конструкции, контроль за денежной массой и кредитованием, а также обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы.

Путин потребовал вернуть экономику РФ к устойчивому росту и снизить инфляцию

Путин также поставил перед кабмином задачу обеспечить устойчивый рост экономики, одновременно замедляя инфляцию и сохраняя стабильность на рынке труда.

Глава государства признал, что эти цели выглядят разнонаправленными, но подчеркнул: именно к такому непростому результату необходимо стремиться.

Путин предложил нефтегазовым компаниям направить сверхдоходы на погашение долгов

Путин также обратил внимание на ситуацию в нефтегазовом секторе. Президент предложил компаниям отрасли направить дополнительные доходы, полученные за счет роста мировых цен на углеводороды, на снижение долговой нагрузки и погашение задолженностей перед российскими банками. По его словам, это было бы «зрелым решением».

Правительству поручено принять взвешенные решения по конъюнктурным доходам

Президент Владимир Путин также поручил правительству обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета за счет взвешенных решений по конъюнктурным доходам в нефтегазовой сфере.

Глава государства отметил, что такая работа уже ведется, и ее ход будет подробно рассмотрен.