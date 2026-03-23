Заявление президента США Дональда Трампа о приостановке всех ударов по Ирану в связи положительным, как он полагает, сдвигом в процессе переговоров привело к обвалу российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи опустился почти до 2 800 пунктов, хотя в начале дня поднимался до 2 875 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме его значение доходило до 2 804 пункта. В последний раз индекс находился ниже 4 марта, когда Тегеран еще не начал блокировку Ормузского пролива.

На суммарный показатель повлияла стоимость акций российских нефтяных компаний, которая отреагировала на обрушение цен на нефть. В моменте фьючерсы на сорт Brent упали со 108 до 92 долларов за баррель. По состоянию на 15:00 по московскому времени они торгуются на 101 доллара за баррель.

Доллар по отношению к российской валюте на рынке Forex подешевел почти на рубль, однако основное падение пришлось на начало торгов. На заявление Трампа курсы почти не отреагировали.

Заявление Трампа обвалило цены на нефть

Президент США не объяснил, какой именно прогресс достигнут в ходе переговоров. Кроме того, иранские СМИ утверждают, что представители Тегерана не контактировали с США ни напрямую, ни через посредников. На этом фоне, с учетом предыдущей непоследовательности заявлений Трампа, нефть постепенно компенсирует потери в стоимости.