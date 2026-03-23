В ЦБ раскрыли, как на России отразится мировой нефтяной шок

Рост цен на нефть на мировых рынках, вызванный эскалацией на Ближнем Востоке, может стать шоком внешних условий не только для Европы и США, но и для России, рассказал зампред Банка России Алексей Заботкин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, война на Ближнем Востоке и, как следствие, блокада Ормузского пролива, сокращение добычи и переработки энергоресурсов, срыв сроков поставок, привели к взрывному росту цен на нефть и газ на биржах.

Заботкин заметил, что средние и долгосрочные последствия сильного нефтяного шока для мировой экономики «точно негативны». Он добавил, что кризис отразится и на России, «скажется в балансе всех факторов, как отрицательный шок внешних условий».

По его словам, если кризис не разрешится в ближайшее время, то последствия будут накапливаться, через 1-2 года влияние конфликта на Ближнем Востоке на экономику станет отчетливо заметно.

Эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов заметил, что война на Ближнем Востоке может стать причиной взрывного роста энергосберегающих технологий и вызвать энергокризис, подобный глобальному кризису 1970-х годов.

Ранее Заботкин сообщил, что ЦБ вернется к нейтральной денежно-кредитной политике, при которой ключевая ставка составляет 7,5-8,5%, в течение 2027 года.