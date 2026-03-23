Число стран — покупателей российской пшеницы снова упало

С 1 по 20 марта Россия экспортировала 3,1 миллиона тонн пшеницы, или в 2,7 раза больше, чем в тот же период 2025 года. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Российский зерновой союз (РЗС).

По словам директора аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, всего было экспортировано 3,5 миллиона тонн зерновых, что в три раза превышает прошлогодние показатели. Отгрузки кукурузы увеличились до 251 тысячи тонн, а ячменя — до 134,3 тысячи тонн.

Однако, если в указанный период прошлого года пшеница поставлялась в 28 стран, то в 2026 году таких государств стало 26. Отгрузки вели 28 компаний, хотя год назад речь шла о 32.

Тюрина обратила внимание, что российскую пшеницу активно импортировал Египет, который нарастил закупки в 3,7 раза, доведя их до 695 тысяч тонн против прошлогодних 188 тысяч. Кроме того, экспорт в Турцию вырос в 3,4 раза, с 92 тысяч тонн до 314 тысяч тонн. В Судан отправили 269 тысяч тонн, или в два раза больше, чем годом ранее.

Кроме того, большие партии купили те страны, которые в марте 2025 года не приобретали российскую пшеницу. Так, Танзания импортировала 142 тысячи тонн, Алжир — 117 тысяч тонн, Шри-Ланка — 96,5 тысячи тонн и Оман — 86 тысяч тонн. Ливан нарастил закупки почти в два раза, до 83 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что в феврале 2026 года российская пшеница отгружалась в 19 стран, хотя год назад этот показатель достигал 26.