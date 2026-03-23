Иранский кризис ударил по союзнику США в Европе

В 2026 году рост экономики Великобритании рискует сократиться вдвое из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Bloomberg.

В частности, аналитики Pantheon Macroeconomics прогнозируют снижение темпов роста до 0,6 процента в 2026 году по сравнению с 1,3 процента в 2025-м. Их коллеги из KPMG и Barclays предсказывают рост в размере 0,7 процента.

В свою очередь, Банк Англии прогнозирует, что скачок цен на бензин подтолкнет мартовскую инфляцию до 3,5 процента. Однако некоторые экономисты не исключают и 5-процентного роста цен.

Как заявил главный экономист Pantheon Macroeconomics по Великобритании Роберт Вуд, повышение процентных ставок, неопределенность и меньший рост располагаемых доходов домохозяйств окажут давление на неутешительные перспективы экономического роста Великобритании. А по прогнозам британского регулятора, война США с Ираном может заставить потребителей увеличить и без того высокие темпы сбережений и спровоцировать резкий рост безработицы.

В конце января появился прогноз о рисках рецессии британской экономики. Причиной этого тогда называли пошлины, к которым прибегли власти США. Предполагалось, что из-за таких шагов экономика Соединенного Королевства рискует потерять до 21,6 миллиарда фунтов.