ЦБ поможет ФНС усилить контроль за безналичными доходами физлиц

Правительственная комиссия в понедельник, 23 марта, одобрила законопроект, согласно которому Банк России могут обязать передавать в ФНС данные о гражданах РФ, получающих на карту доход от других физлиц без уплаты налогов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, в случае внесения поправок в соответствующие разделы Налогового кодекса РФ, инспекторы ведомств смогут запрашивать выписки по счетам таких лиц в других кредитных организациях даже без проверок.

Таким образом, заметили журналисты, правительство намеревается усилить идентификацию владельцев банковских счетов и расширить контроль за их безналичными доходами.

Авторы законопроекта не ограничились внесением поправок в разделы о физлицах кодекса, пояснили в агентстве. Они предложили также внести изменения в законы о налоговых органах и противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Согласно документу, предполагается, что ФНС будет передавать ЦБ сведения об открытии и закрытии счетов или вкладов физлиц, не являющихся ИП; о получении физлицами права использовать электронные платежные средства, а также о его прекращении.

Законопроект расширяет информационный обмен между ФНС и ЦБ в рамках мероприятий по «обелению» ряда секторов экономики, констатировали журналисты.

Ранее сообщалось, что ФНС усилила контроль за доходами россиян на зарубежных счетах, под прицелом оказались даже небольшие суммы.

В рамках проверок налоговая служба активно использует данные автоматического обмена финансовой информацией с 71 страной и 9 территориями, в частности, с Гонконгом.