«Новатэк» договорился о поставках газа во Вьетнам

Российская газовая компания «Новатэк» заключила предварительное соглашение со Вьетнамом и готовится оперативно начать экспорт сжиженного природного газа на рынок этой страны, заявил глава правления «Новатэка» Леонид Михельсон.

Компания готова начать отгрузку энергоресурсов в азиатскую республику в ближайшее время, передает сказал Михельсон, передает ТАСС.

По словам топ-менеджера, сторона уже формализовала договоренности с одним из местных потребителей.

«Новатэк заинтересован в поставках СПГ на вьетнамский рынок. Мы уже более пяти лет ведем соответствующие переговоры с покупателями, с одним из которых совсем недавно был подписан предварительный договор поставок. Готовы поставки начать в кратчайшие сроки», – подчеркнул глава компании.

Михельсон также отметил интерес к вложениям в инфраструктурные проекты республики. Российский производитель готов содействовать развитию розничных сетей реализации сжиженного газа внутри страны.

Бизнесмен высоко оценил экономический потенциал партнера, напомнив о росте ВВП Вьетнама на 8% и прогнозах его увеличения до 12%. Он выразил уверенность, что визит вьетнамского премьера в офис «Новатэка» принесет положительные результаты.

Ранее Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.