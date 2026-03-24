Минфин предложил новый механизм расчета НДС для товаров из ЕАЭС

Минфин разработал механизм определения рыночной цены товаров, ввозимых из стран ЕАЭС, для целей обложения НДС. Об этом пишет РБК. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В настоящее время таможенная стоимость, служащая базой для начисления НДС, контролируется таможенными органами. Однако в рамках единого экономического пространства ЕАЭС такой контроль отсутствует, чем, по оценкам экспертов, пользуются недобросовестные импортеры.

Согласно инициативе, со следующего года при расчете НДС должна применяться цена, находящаяся в диапазоне рыночных значений, определяемом на основе сопоставимых сделок. Если фактическая цена окажется ниже минимального уровня, налоговые органы смогут скорректировать ее для целей налогообложения.