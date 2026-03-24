Урсула фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от российского газа
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам Евросоюза (ЕС) «пришлось» отказаться от российского газа «за одну ночь».
Она также признала, что этот шаг был «болезненным».
— Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года, — подчеркнула глава ЕК, ее слова передает РИА Новости.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза могут в полной мере насладиться успехом своей русофобской программы без нефти и газа. При этом 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что оплата счетов за энергоресурсы стала проблемой номер один для европейских стран, вытеснив из поля зрения украинский конфликт.
Президент Аргентины Хавьер Милей в свою очередь заявил, что страна способна обеспечить энергобезопасность всех стран Европы. По его словам, Евросоюз годами стремился к энергетической независимости.