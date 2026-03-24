Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам Евросоюза (ЕС) «пришлось» отказаться от российского газа «за одну ночь».

Она также признала, что этот шаг был «болезненным».

— Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года, — подчеркнула глава ЕК, ее слова передает РИА Новости.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза могут в полной мере насладиться успехом своей русофобской программы без нефти и газа. При этом 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что оплата счетов за энергоресурсы стала проблемой номер один для европейских стран, вытеснив из поля зрения украинский конфликт.

Президент Аргентины Хавьер Милей в свою очередь заявил, что страна способна обеспечить энергобезопасность всех стран Европы. По его словам, Евросоюз годами стремился к энергетической независимости.